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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncu koronavirüse yakalandı.

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Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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