BIST 2.018
DOLAR 13,81
EURO 15,64
ALTIN 796,07
HABER /  SAĞLIK

DSÖ duyurdu Omicron son varyant değil devamı geliyor

DSÖ duyurdu Omicron son varyant değil devamı geliyor

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Omicron'un Kovid-19'da son varyant olmayacağını, ancak mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunu söyledi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında, geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini belirtti.

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Omicron yüzünden hastanelerin aşırı kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda "önlenebilir" ölümler gerçekleştiğine işaret etti.

Ghebreyesus, aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını yineledi, 109 ülkenin DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2021 yarısına kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağı kaydetti.

 "Aşılarınızı yaptırın" çağrısı

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de Omicron vakaları patladı! Yeni korona yasakları geliyor restoranlar kafeler, AVM'ler...
Foto Galeri Türkiye'de Omicron vakaları patladı! Yeni korona yasakları geliyor restoranlar kafeler, AVM'ler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha büyük zamlar geliyor!
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha büyük zamlar geliyor!
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu
Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu
CHP'li FETÖ firarisi Aykan Erdemir, CNN'e akıl verdi Nedim Şener çarpıcı fotoğraflar paylaştı
CHP'li FETÖ firarisi Aykan Erdemir, CNN'e akıl verdi Nedim Şener çarpıcı fotoğraflar paylaştı
Ülkede panik! Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
Ülkede panik! Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
Ahmet Hakan Nureddin Nebati'yi yazdı: Tezim çöp oldu
Ahmet Hakan Nureddin Nebati'yi yazdı: Tezim çöp oldu
Çin yoksul ülkeleri 'borç tuzağına' mı düşürüyor? Son on yılda üç katına çıktı
Çin yoksul ülkeleri 'borç tuzağına' mı düşürüyor? Son on yılda üç katına çıktı
8 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 zamlı ödeme kaç para?
8 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 zamlı ödeme kaç para?
Serie A'da Juventus ile Napoli berabere kaldı
Serie A'da Juventus ile Napoli berabere kaldı
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar