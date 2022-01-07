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Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

TÜRKİYE'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği oldu ve Omicron varyantının hızla yayılması sonrası günlük koronavirüs vakaları adeta patladı. Son 24 saatte 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısının kısa sürede 100 bine ulaşması beklenirken, korona yasakları geri dönüyor. İşte masadaki korona yasakları...

Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İstanbul'da vakalar patladı. Belli ki, 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye." demişti. Bakan Koca'nın dediği çıktı. Türkiye'de vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Korona yasaklarının geri getirilmesi önerildi. İşte masadaki korona yasakları. 

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Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

Vakalar arttı ölümler azaldı

Hürriyet'in haberine göre, ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

Yoğun bakımların yüzde 90'ı aşısız

Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

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Yeni korona yasakları geliyor! Omicron vakaları patlattı restoranlar kafeler, AVM'lere yeni yasak...

Yeni tedbir önerileri

Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;

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