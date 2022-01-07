Soner Arıca evli mi, eşi kimdir? Soner Arıca çocuğu var mı?

Müziğe damga vuran özellikle 90'lı yıllardaki şarkıları ile konuşulan şarkıcı Soner Arıca özel hayatı ile merak konusu oldu. Kadir İnanır'ın akrabası da olan Soner Arıca aslen Fatsalı ve 55 yaşında. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Soner Arıca 55 yaşında. Peki Soner Arıca evli mi, hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

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Pop müziğe yön veren, 90'lı yıllarda yaptığı şarkılar ile hala unutulmaz olan şarkıcı Soner Arıca bugün 2. Sayfa programının konuğu oldu. Yıllara meydan okuyan tarzı ile hep genç kalmayı başaran Soner Arıca 55 yaşında ve aslen Fatsalı. Kadir İnanır'ın dayısı olduğu bilinen Soner Arıca hiç evlendi mi, eşi var mı, çocuğu var mı?

Soner Arıca kimdir: Soner Arıca, 1966 doğumlu ünlü ses sanatçısı, oyuncu ve eski manken. Mankenlikle başladığı kariyerine pop şarkıcısı olarak devam eden Arıca, bunun yanısıra reklam filmlerinde ve dizilerde oynadı. Şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple, bu alanda bir rekora imza atan Arıca, aynı zamanda ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir.

Levent İnanır adıyla bilinen Levent Arıca (d. 1962) abisidir. Soner Arıca, 5 Şubat 1966’da yedi kardeşin en küçüğü olarak Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Fatsa’da Sakarya ve Dumlupınar ilkokullarında okuyan Arıca, orta öğrenimini de Fatsa Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimi için geldiği İstanbul’da Şişli Koleji'ni bitirdi ve Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünü kazandı. Üniversite eğitimi sırasında TRT gençlik korosunda ilk müzik eğitimini aldı.

Daha sonra Engin Cezzar yönetimindeki Tiyatro Eğitim Stüdyosu’nda kısa dönem çalışmalar yapan Arıca, reklam ve oyunculuk teklifleri almaya başladı ve 25 reklam filminde oynadı. 1986 yılında profesyonel olarak mankenliğe başlayan Soner Arıca’nın podyum macerası 5 yıl sürdü. Ayrıca mankenlik yaptığı dönemde bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak çalıştı

Müzik kariyerine 1997’de çıkardığı "Herşey Yolunda", 1998’de çıkardığı cover parçalardan oluşan "Sen Mutlu Ol" ve 1999’da çıkardığı "Şarkılar Var" isimli albümleriyle devam eden Arıca, böylece kendisine müzik sektöründe kalıcı bir yer edindi. 2000 yılında TRT için çekilen "Kurşun Kalem" isimli tv dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan sanatçı, 2001 yılında "Kusursuz Aşk" adlı altıncı albümünü çıkardı. 2002 yılında 10 parçadan oluşan Remix albümünü yayınladı ve yine sokak çocukları yararına ikinci bir takvim çıkardı.

Ayrıca 2002 yılında Bursa’da özel bir tiyatroda "Love Story" adlı bir oyunda başrolde oynadı. 2003 yılında "Aşkla Dolu Best of Soner Arıca" adlı albümünü çıkartan sanatçı, bir de Burçlar takvimi hazırladı. 2004 yılında "Hatıram Olsun" albümü çıkardı ve Fransızca öğrenmek için birkaç ay boyunca Fransa’da yaşadı. 2005 yılında "Benim Adım Aşk" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve aynı yıl, uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Belki’de Hiç Unutmadım" adlı romanını yayımladı. Soner Arıca, 2006 yılında çıkardığı "Bu Yaz Biz" adlı remix albümü de dahil olmak üzere, şimdiye kadar şarkılarına çektiği 45 kliple de bu alanda bir rekora sahip. Sanatçı 2007 yılında çıkardığı Seni Seviyorum adlı single parçası ile müzik kariyerine devam ediyor. 2008 yılında gerçek anlamda ilk profesyonel tiyatro oyunculuğuna Abdullah Şahin Tiyatrosu'nun Çılgın Yenge oyunu ile adım attı. Abdullah Şahin ve Aydan Şener ile başrolleri paylaştığı bu oyunda 2 sezon tiyatro sahnesine çıktı.

2009 yılında Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda ikinci oyun Üvey Karım'da bir sezon başrolde oynadı. 2011 yılında Adım Tiyatro'da Kanlı Nigâr'da bir sezon başrolde oynadı. 2012 yılında Adım Tiyatro'da Padişah-ı Osman'da bir sezon başrolde oynadı