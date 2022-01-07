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Barış Pınarı bölgesinde 8 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 8 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde teröristlere bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinde yaptığı paylaşımda "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

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