BIST 2.020
DOLAR 13,84
EURO 15,66
ALTIN 796,98
HABER /  GÜNCEL

Bakan Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle görüşecek

Bakan Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek.

Abone ol

Bakan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.

Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el cep telefonu alacak tüketicilere Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
İkinci el cep telefonu alacak tüketicilere Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Doğal gazda her şehre farklı fatura! Detayları belli oldu
Doğal gazda her şehre farklı fatura! Detayları belli oldu
3 aylar ne zaman 2022 takvim Diyanet dini günler listesi
3 aylar ne zaman 2022 takvim Diyanet dini günler listesi
Kazakistan son dakika haberleri! Yardım çağrısı sonrası Rusya'dan skandal istekler
Kazakistan son dakika haberleri! Yardım çağrısı sonrası Rusya'dan skandal istekler
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu 23 milyon yıllık ağaç fosilini inceledi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu 23 milyon yıllık ağaç fosilini inceledi
Aziz Yıldırım'ın son koronavirüs testi sonuçları açıklandı
Aziz Yıldırım'ın son koronavirüs testi sonuçları açıklandı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Genetiği değiştirilmiş ürünler hayvan yemi yapılacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: Genetiği değiştirilmiş ürünler hayvan yemi yapılacak
Yargıtay'a da yapay zeka sistemi geliyor
Yargıtay'a da yapay zeka sistemi geliyor
Togg Sedan fiyat listesi 2022 Togg özellikleri ve ön sipariş ücreti kaç para?
Togg Sedan fiyat listesi 2022 Togg özellikleri ve ön sipariş ücreti kaç para?