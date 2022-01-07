Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 23 milyon yıllık fosili incelede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince 23 milyon yıllık ağaç fosilinin sergilendiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezin girişinde yer alan, 3,5 metre uzunluğunda, 1,6 metre çapındaki fosil elma ağacını inceleyen Kılıçdaroğlu, karbon testlerine göre 23 milyon yıllık olduğu belirlenen, ortasında dar ağzı 33, geniş ağzı yaklaşık 40 santimetre boşluk bulunan, taşlaşmış fosil ağaca ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler için müzik dinletisi sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ziyaretinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.