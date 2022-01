Rasim Ozan Kütahyalı 'Türkiye'de yakında kaos olacak' ve "seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek" dedi

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Türkiye'de herkesin kamera arkasında konuştuğu ama kameralar önünde sustuğu şeyi konuşacağım" dedi ve ekledi: "Türkiye'de bir kaosun olacağını hepimiz biliyoruz."

Adem Metan'ın Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ''Peki Sonra'' programına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı konuk oldu. Kütahyalı; Netflix tarihindeki en büyük izlenme haftasını kaydeden 'Don't Look Up'' filmine ilişkin değerlendirmede bulundu. 'Don't Look Up' filmini Türkiye'ye uyarlayan Kütahyalı, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerine değinen Kütahyalı'nın açıklamalarından atır başları...

Bir kaosun olacağını hepimiz biliyoruz

- Türkiye'ye gelelim. Önümüzde bir süreç var. İlk kez, kamera arkasında herkesin konuştuğu ama kamera önünde konuşmadığı şeyi ben konuşacağım bugün. 'Don't Look Up' filminin verdiği ilhamla. Bizim de önümüzde bir süreç var. En yakın 6 ay, en uzak 12 aylık bir süreç var. Başkanlık seçimine doğru giden bir Türkiye var, ikiye bölünmüş bir Türkiye var.

- Hakkını yemeyeyim ilk Nagehan bunu gündeme getirdi. Bir kaos olacağını hepimiz biliyoruz. Bunu birebir konuştuğunda AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, DEVA'lısı, HDP'lisi normal bir süreç yaşanmayacağını biliyor. Kim ne konuşursa konuşsun bir şey olacak.

- Ne olacak? Sert geçecek, kaos olacak. İçeriği ne olacak? O ayrı bir konu. Ama 'normal bir seçim yatışı oldu, hadi sonucu hayırlı olsun' diye bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

Herkes ortalığın karışacağını biliyor

- Ben size gerçekleri söylüyorum kardeşim ne olacaksa olsun. Herkes biliyor. Yazarı, çizeri, siyasetçisi ortalığın karışacağını biliyor. 'Geliyor gelmekte olan' aslında kaos. Bunu iktidardan da söyleyeler oldu. Süleyman Bey de söyledi değil mi? Öbürleri diyor 'Geliyor gelmekte olan'. Gelmekte olan şey kaos.

- Burada aydınlar ve siyasetçiler şu sınavla karşı karşıya. Kimilerine soruyorsun, en güvendiğim insanlarla oturuyorum 'Yok' diyorlar, 'Ne olacaksa olsun da Tayyip Erdoğan gitsin.' Sen böyle dersen yarın akacak kanı sadece rejime, iktidara bağlayamazsın, sen de bunun sorumlususun.

Seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek...

- Sert bir değişim olacak... Tayyip Erdoğan tam bitsin, rejim bitsin, Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli tamamen yok olsun, bitsin demek bir ihtilal arzusudur. Sandık yoluyla da ihtilal olabilir, başka türlü de ihtilal olabilir. İhtilal derken bir sert değişim. Topluca tasfiye. Geçenlerde bir abimiz güzel bir tweet attı. 'Halk yeni seçimlerde Silivri'nin yeni sakinlerini belirleyecek' diyor. 'kim kazanırsa o yönetecek, kaybeden Silivri'ye gidecek' diyor. Kaba bir mesaj değil mi? Türkiye gerçeğinde yanlış değil.