Elçin Sangu'nun 'Allah belasını versin, neden bu paraları kazanıyor' dediği oyuncu Fahriye Evcen mi?

Elçin Sangu’nun “Allah belasını versin. İnşallah sektörden silinirler. Bu niye böyle paralar kazanıyor" diye isim vermeden ima ettiği oyuncunun Fahriye Evcen olduğu iddia edildi.

Elçin Sangu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var” açıklamasıyla uzun süre gündemde bu sözlerin kime olduğuyla ilgili tartışma konusu olmuştu. Güzel oyuncu'nun bu sözlerinin adresinin Fahriye Evcen olduğu iddiası sosyal medyayı sardı. Kurt Syit ve Şura dizisinde aynı seti paylaşan ikilinin birbirine girdiği ve Elçin Sangu'nun bu nedenle Fahriye Evcen ile ilgili bu açıklamaları yaptığı iddiası gündeme geldi.