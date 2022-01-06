TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı! Adliye koridorları bu videolarla çalkalanıyor

Adliye koridorları böyle savcıya alışık değil!.. Sosyal medya hesaplarından eğlenceli videolar paylaşan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş gündem oldu. Savcı Saltabaş'ın videoları adliye koridorlarında ve WhatsApp gruplarında elden ele dolaşıyor.

Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın özellikle Tiktok'ta yayınladığı videolar gündem oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi adliyesinde görev yapan Nusreddin Saltabaş'ın videoları Turgutlu Adliyesi koridorlarında en çok konuşulan şeylerin başında geliyor.

Çalıştığı Turgutlu Adliyesi'nde herkesin bu videoları konuştuğu, WhatsApp gruplarında da bu videoların yayılmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş'ın moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Savcı Nusreddin Saltabaş'ın Tiktok hesabını da kaldırdığı görüldü.

Odatv, çektiği videoları ve nasıl tepkiyle karşılandığı öğrenmek için ulaştığı Savcı Nusreddin Saltabaş, konuşmak istemedi.