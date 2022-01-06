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Dilberay filminin fragmanı yayınlandı işte Büşra Pekin'in efsane performansı

Dilberay efsanesini beyaz perdeye taşıyacak filmin fragmanı yayınlandı. Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin'in performansı sosyal medyada ayakta alkışlandı.

2019'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı, başrolünde ünlü sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in yarattığı Dilberay filminin fragmanı yayınlandı. 

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye'nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay'ın keder dolu hayatını anlatan Dilberay filminden yeni fragman yayınlandı.

Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluşuyor. Merakla beklenen film, 4 Şubat'ta vizyonda.

Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı fragmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'in sesinden Dilber Ay'la özdeşleşen 'Meyrik ( Maraş'tan Bir HaberGeldi)' ve 'Noldu Gardaş' isimli iki türkü kullanıldı.

Dilberay'ın fragmanı sosyal medyada patlama etkisi yarattı!

Başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı Dilberay flminin fragmanı yayınlandı. Fragmanı yayılır yayılmaz sosyal medyada büyük ses getiren Dilberay filminden ortaya çıkan ilk görüntülerde Büşra Pekin'in Dilberay performansına sosyal medyada övgüler yağdırıldı. 

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