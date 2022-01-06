BMW renk değiştiren modelini tanıttı görüntüler büyük ilgi çekti

BMW, CES 2021 fuarında yeni teknolojisi olan tek dokunuşla araçlarda renk değiştirme teknolojisini tanıttı.

Teknoloji meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği CES 2022 fuarı kapılarını açtı. Etkinliğe katılan firmalardan biri olan BMW, yeni iX M60 modeliyle kendi gövde gösterisi yaptı.

BMW iX, ilk önce gri renge sahipken söz konusu sistem, çalıştırıldığında sanki CGI'dan fırlamış gibi beyaz bir renge bürünüyor. BMW'nin bu teknolojiyi ilerleyen zamanlarda iX sürücülerine sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

CES 2021 fuarı BMW için son derece önemli, zira Alman otomobil devi uzun zamandır üzerinde çalıştığı iX M60 modelini bu fuar için saklıyordu. Şirket, CES 2022'nin kapılarının açılmasıyla birlikte tam tamına 610 beygir gücündeki modelinin örtülerini kaldırdı.

Yeni BMW iX M60, saatte 0'dan 100 kilometreye sadece 3,6 saniyede tırmanabiliyor. Çift motoruyla birlikte 1100 nm tork sağlayan yeni elektrikli modelin menzili ise 450 kilometre.