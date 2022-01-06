Cem Küçük Ersan Şen'e böyle isyan etti! 'Bana muhalefeti savunduruyorsun'

Habertürk TV canlı yayınında hukukçu Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük dikkat çeken bir tartışma yaşadı. Cem Küçük Ersan Şen'e "Ya bana muhalefeti savunduruyorsun” die isyan etmesi dikkat çekti.

Habertürk TV’de dün akşam yayınlanan Habertürk Gündem programında Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokağa çıkanı kovalarız” açıklamaları tartışıldı.

Bu açıklamalara karşılık muhalefetin sert tepki göstermesi de programın nabzını yükseltti. Cem Küçük, Erdoğan’ın o sözleri muhalefet için söylemediğini söylerken muhalefetin yanlış anladığını aktardı.

Ersan Şen ise Erdoğan’ın açıktan muhalefete gözdağı verdiğini belirtince Cem Küçük muhalefete söylemediğini sokağa çıkacaklara söylediğini dedi.

Küçük’ün devamında da “Ya bana muhalefeti savunduruyorsun” tepkisini göstermesi dikkat çekti. Ayrıca Küçük’ün programda, “Kafama göre hükümeti protesto ederim diye bir şey yok. Valiliğe gider izin alırsın, bildirirsin” sözleri de tepki çekti.