Meteoroloji uyarmıştı! Esenyurt'ta fırtına trafik lambası devirdi aracın camı paramparça oldu
İSTANBUL'da yer yer fırtına etkili oluyor. Esenyurt'ta da fırtına nedeniyle bir trafik lambası araçların üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralananın olmadığı bildirildi.
Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle trafik lambası direği devrilirken, 2 araçta hasar oluştu.
Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan trafik lambası, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilme sebebiyle bir hastanenin önünde park halinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi. Devrilen direk, belediye ekiplerince kaldırıldı.