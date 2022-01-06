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MHP

MHP'den Osmaniye'nin 100. kurtuluş yılı için kısa film

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin 7 Ocak'taki düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan filmi paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) sosyal medya hesabından, "Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölür. Yiğit Osmaniye, istiklalinin 100. yılı kutlu olsun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadesiyle birlikte paylaşılan 4 dakikalık film, Bahçeli'nin eğitim hayatına başladığı ve adına şeref köşesi bulunan 7 Ocak İlkokulu'nda çekildi.

Filmde 1993 yılında eşi Bayram Tekin ve kızı Bahar Tekin ile Bitlis'te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'in fotoğrafına da yer verildi.

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