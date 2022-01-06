Çağla Şıkel'in oğlu Uzay ile duygusal 'anne' diyalogu viral oldu

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, oğlu Uzay'la 'annelik' kavramı üzerine ettikleri sohbeti anı programında anlattı. Çağla Şıkel'in oğluyla yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada viral oldu.

2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel sunucusu olduğu programda küçük oğlu Uzay ile sabah aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Oğlunun sorularını yanıtladığını söyleyen Çağla Şıkel Uzay'ın sözleriyle oldukça duygulandığını dile getirdi.

"Bu hikayeyi hayatım boyunca hiç unutmayacağımı düşünüyorum"

Ünlü manken de sabah oğlu ile yaşadığı diyaloğu izleyiciyle paylaştı. 'Ben yaşlanmaktan korkan bir insan değilim, sağlıklı yaşlanmanın peşindeyim' diyen Şıkel, size bu sabah yaşadığım bir olayı anlatayım; böyle dramatik şeylere çok takılan bir insan değilim ama bu hikayeyi hayatım boyunca hiç unutmayacağımı düşünüyorum" dedi.

"Uzay… Ben ölene kadar, sonsuza kadar senin annen olacağım"

Şıkel, "Uzay bana 'anne ben 20 yaşıma girdiğim zaman sen kaç yaşında olacaksın' dedi. Ben de '53 yaşımda olacağım, yine coşup, oynayacağız' cevabını verdim. Bu kez 'Ben 53 yaşıma geldiğim de sen kaç yaşında olacaksın' diye sordu. '86 yaşımda olacağım evladım' dedim. 'Yani dedem gibi mi? Ben 53 yaşımda baba olmak istiyorum ama sen yine benim annem olacaksın' dedi. Bu beni çok etkiledi, mahvetti. Uzay… Ben ölene kadar, sonsuza kadar senin annen olacağım" diye konuştu.