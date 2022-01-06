Kılıçdaroğlu hık demiş İmamoğlu'nun burnundan düşmüş!

Dün gece Kılıçdaroğlu Erdoğan’a sosyal medya hesabından seslendi.

Dün gece yarısı yine sosyal medyada boy göstermiş Kemal Kılıçdaroğlu… Erdoğan’a sesleniyor yine.. - Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek. Biz bu filmi daha önce gördük, ama bir cacık olmadığını hep birlikte gördük. Şimdi kimse AK Parti döneminde alınan o araçları ve Yenikapı’daki sergiyi konuşmuyor. Daha çok İmamoğlu’nun icraatları var gündemimizde. Hangi icraatlar olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz.

Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor, seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz.. Sarayını da… diye devam ediyor. Sarayını da… Kimin sarayı?… Halkın ziyaretine açacakmış, “Halk senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek” diyor… Hık demiş İmamoğlu’nun burnundan düşmüş… De… O saray Tayyip Erdoğan’ın babasının malı değil. Kendisinin olsa gitmez, oturur sarayında şaşaasına devam eder… Ne demiş atalarımız büyük lokma ye ama sakın büyük konuşma. Ya da bir başka ata sözünde her zaman büyük konuşma. Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken, düşmanlarınla selamlaşırken bulursun….

Kemal Bey de hep büyük konuştuğu için şu sıralar Türkiye düşmanlarıyla, FETÖ ile PKK’nın uzantılarıyla selamlaşıyor. “Tut kulağından at içeriye” öyle mi? Kemal Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan terör soruşturması ile ilgili böyle diyor. Senin görevin ne diye soruyor… Devlet teröristlerin kulağından tutuyor ama, CHP lideri o teröristlerin kulağından tutan devlete kafa tutuyor, teröristlere sahip çıkıyor. Devlet görevini yapıyor Kemal Bey, Allah aşkına gölge etme…