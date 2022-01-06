Aşı timleri Muş'un karlı yollarını aşarak en ücra köylere ulaşıyor

MUŞ'ta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giderek vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yapıyor.

MUŞ'taki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de aşı çalışması yürüten 15 ekip çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar giderek sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanları kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Muş'un engebeli coğrafyasında dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere kadar giden ekipler kapı kapı dolaşarak zamanı gelenleri ve geçmiş aşılarını yaptırmayanları aşılıyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlere aşının önemini anlatarak ikna etmeye çalışan ekipler Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ikinci doz aşılamada 'turuncu' kategoride yer alan Muş'un 'sarı' kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.