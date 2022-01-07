FLASH TV Al Sana Haber'de Nihat Doğan'dan 'Maske Kimsin Sen'e 'Kubrick' eleştirisi viral oldu!

FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber'in yorumcularından Nihat Doğan'dan Fox Tv'de ekranlarının tepki çeken 'Maske Kimsin Sen' yarışmasına Kubrick eleştirisi yapınca sosyal medyanın diline düştü.

FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programındaki maskelerin 'satanizm ve paganizm' propogandası yürütme amacı güttüğüne ilişkin yapılan eleştirilere bir yenisi de Al Sana Haber yorumcusu Nihat Doğan'dan geldi...

Nihat Doğan'dan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasına 'Gözü Tamamen Kapalı' benzetmesi

Flash Tv'de yayınlanan Al Sana Haber programının yorumcularından Nihat Doğan, Maske Kimsin Sen yarışmasındaki maskelerin 'Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) filmindeki, 'masonik mesajlar taşıdığını' ima ettiği maskelerden esinlendiğini söyledi.

Efsane yönetmen Kubrick'e 'Kübik' deyince sosyal medya patladı!

Filmin yönetmeni Stanley Kubrick'e 'Kübik' deyince sosyal medyada alay konusu olan Nihat Doğan'a Twitter'da 'Başkasına ait eleştirileri okuyup kendisininmişçesine sunmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırdığı' yönünde eleştiriler yapıldı.

"Kubrick mezarında ters döndü"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Nihat Doğan'ı etiketleyerek "Kubrick mezarında ters döndü" yorumunu yaptı.

Moderatör Seyhan Soylu'nun filmin adını "Gözleri Tamamen Kapalı" diyerek hatırlattığı Nihat Doğan, "Evet, filmde gözleri kapalı" diyerek filmin konusundan haberi olmadığını ortaya koydu.

Sosyal medyada yerden yere vurulan Nihat Doğan'ın videosu sosyal medyada viral oldu.





Nicole Kidman'a 'Nikola' deyince...

Nihat Doğan'ın tek gafı 'Kubrick'in ismini yanlış telaffuz etmesi değildi. Ünlü sunucu, Gözleri Tamamen Kapalı filminin başrollerinden Nicole Kidman'ın ismini 'Nikola' olarak söylemesiyle de sosyal medyada ti'ye alındı.





Fox TV'de ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz tepkiler yükselen 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yerden yere vurulmuş ve Twitter'da 'Haddini Bil Fox Tv' etiketiyle TT olmuştu!

Yabancı bir format olan ve bazı ülkelerde 'Masked Singer' (Maskeli Şarkıcı) ismiyle yayınlanan ve Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismiyle Fox Tv'de yayın hayatına merhaba diyen yarışma, kostümleri ve maskeleriyle 'satanist' ve 'pagan' ögeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutulmuştu.



'Maske Kimsin Sen' yarışmasının en dikkat çeken ögesi olan 'maske'lerin, Netflix'te yayınlanan Kore yapımı 'Squid Game' (Kalamar Oyunu) isimli dizinin 'sapkınlık' içeren bir sahnesinde kullanılan maskelere çok benzediği de konuşulmuştu.