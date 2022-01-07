Kazakistan'da protestolar vahşete dönüştü! Göstericiler 3 polisin kafasını kesti son dakika gelişmeler

KAZAKİSTAN'daki olaylar çığırından çıktı. Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Rus askerleri sokağa inmeye başladı. Cumhurbaşkanı televizyona çıkıp, "Teröristlere uyarı yapılmadan ateş açılması emir verdim" dedi.

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Kazakistan LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede OHAL ilan edilirken, kan donduran vahşet haberleri geldi. Kazakistan Devlet Televizyonu "Anayasal düzen yeniden tesis edildi" haberini geçerek Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini duyurdu.

3 polisin kafası kesilerek infaz edildi

Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin 'terörist karakterde' olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi. Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

Yabancı teröristler devrede iddiası!

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış teröristleri sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı.Öte yandan göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığını yazdı. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu.

Tokayev: Anayasal düzen yeniden tesis edildi Kazakistan Devlet Televizyonu "Anayasal düzen yeniden tesis edildi" haberini geçerek Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini duyurdu.

18 polis öldü, 748 polis yaralı

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 3'ünün başlarının kesildiği belirtildi. Kazakistan'da İçişleri Bakanlığı 26 silahlı suçlunun tasfiye edildiğini ve 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı: Emir verdim uyarılmadan yok edilecekler Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, devlet televizyonundan halka sesleniş konuşması yaptı. Ülkesindeki şiddet olayları sırasında ‘teröristlerin hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini’ kaydeden Tokayev, ‘teröristlerin bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu’ belirtti. Kazak lider ayrıca, ‘teröriste uyarı yapılmadan ateş açılmasına ilişkin emir verdiğini’ söyledi.

Rus askerleri olayların yaşandığı bölgede

Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayıp, hükümet karşı eylemlere dönüşen protestoların bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaştı. Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2 bin 500 kadar olduğu belirtildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, 'Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm Dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız' dedi.

WhatsApp, Signal ve Telegram'a engel getirildi

Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor. Eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.