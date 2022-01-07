BIST 2.018
DOLAR 13,81
EURO 15,64
ALTIN 796,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 7 bin sokak hayvanının tedavisini üstlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 7 bin sokak hayvanının tedavisini üstlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yaklaşık 7 bin sokak hayvanının aşılanması, kısırlaştırılması ve tedavisini yaptı.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hayvan dostu şehir" hedefiyle örnek proje ve uygulamalar yürüten ekipler, geçen yıl sokakta yaşayan canlılar için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 6 bin 728 sokak hayvanını toplayarak aşılamalarını yaptı, ihtiyaç duyulan tedavilerini gerçekleştirdi, iç dış parazitlerden arındırarak cip yerleştirip bakımını üstlendi.

Ekipler ayrıca aynı süre içerisinde 3 bin 210 hayvanı sahiplendirdi, tedavi ve bakım süreci biten diğer hayvanları alınan noktalara geri bıraktı.

Sivil toplum örgütlerine ayda 4,5 ton mama desteği veren Büyükşehir Belediyesi, her ay sokaktaki hayvanlar için şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan 200 besleme noktasına ve barınağa 7 ton mama bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na net destek! Engel çıkaranlar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na net destek! Engel çıkaranlar...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
BİLSEM başvuru 2022 sınav ne zaman-BİLSEM takvimi 2022
BİLSEM başvuru 2022 sınav ne zaman-BİLSEM takvimi 2022
HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme
HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme
Muğla'nın ünlü deve güreşçisi, dev saldırısında öldü!
Muğla'nın ünlü deve güreşçisi, dev saldırısında öldü!
Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor
Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı yarın açılıyor
Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan hangi ayda Diyanet
Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan hangi ayda Diyanet
Gayrimenkul sektöründe Türkiye'de “Arap baharı” yaşanacak
Gayrimenkul sektöründe Türkiye'de “Arap baharı” yaşanacak
Bakan Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle görüşecek
Bakan Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle görüşecek
İkinci el cep telefonu alacak tüketicilere Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
İkinci el cep telefonu alacak tüketicilere Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı