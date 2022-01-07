Kılıçdaroğlu danışman olarak atadı öldürülen Haşdi Şabi lideri ile fotografı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkan danışmanı' olarak görevlendirdiği Ahmet Nazif Yücel, ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi lideri Mehdi el-Mühendis'le çektirdiği fotoğrafla tartışmaların odağında.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, 28 yaşındaki avukat Ahmet Nazif Yücel'i genel başkan danışmanı olarak atadı. Partide bir dönem Kayseri delegeliği yapan Yücel, CHP adına Azerbaycan, Suriye ve Irak'ı dolaşmış, bu ülkelerdeki çeşitli isimlerden Kılıçdaroğlu'na mesaj getirmişti. Trhaber sitesinde yer alan habere göre Yücel'in Türkiye'ye yönelik tehditleriyle tanınan İran destekli Haşdi Şabi örgütü liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'le çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden oldu.

O fotoğrafta Ahmet Nazif Yücel, Şii milis lideriyle birlikte görülüyor. Mühendis, Suriye'de onbinlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olan İranlı general Kasım Süleymani ile 3 Ocak 2020 akşamı aynı araç içerisinde bulunduğu sırada ABD ordusunun SİHA'lı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Türkiye'yi tehdit etmişti

Şii örgütlerin çatı oluşumu olarak bilinen Haşdi Şabi örgütü, Irak ve Suriye'de İran adına faaliyet yürütüyor. CHP'li Ahmet Nazif Yücel'in birlikte poz verdiği Ebu Mehdi el-Mühendis, "Türkiye Irak'tan çekilmezse Türk ordusunu hedef alırız", "Türkiye'yi roketlerle vururuz", "Savaşı Türkiye'nin içine taşırız", "Erdoğan'a ölümcül bir darbe indiririz" şeklinde tehdit mesajları yayınlayan Şii örgütün çok önemli bir lideriydi.

"2012'de ailem cemaat okuluna gönderdi, cemaat FETÖ oldu"

Haşdi Şabi lideriyle poz veren CHP'li Yücel'in geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabındaki bir mesajı kafaları daha da karıştırdı. Yücel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en etkin olduğu dönemde askeri liseye gitmiş. FETÖ'den referansı olmayanın TSK'da, harp okullarında ve askeri liselerde hiçbir şansının bulunmadığı o dönemde Yücel'in bunu nasıl başardığı merak konusu oldu. Üstelik ailesi, Yücel'i askeri liseden mezun olduktan sonra bir FETÖ kolejine göndermiş. İşte Yücel'in o mesajı...

"2007 yılında askeri liseye gittim Ergenekon operasyonu oldu. Ordu çöktü.

2010 yılında CHP'ye katıldım, Deniz Baykal'ın olayı patladı.

2012'de ailem cemaat okuluna gönderdi, cemaat FETÖ oldu.

10 gün önce avukat oldum. Barolar kapatılıyor. Avukatlar ayaklandı!

Elim çok uğurlu."

"CHP, HDP ile birlikte yürümelidir"

Suriye Türkmenlerine sadece CHP'nin yardım ulaştırdığı iddiasıyla görüntü yayınlayan ve Azerbaycan ordu yetkililerinden Kılıçdaroğlu'na hediye getiren Nazif Yücel, 2018 yılında parti delegesi iken televizyonda şu açıklamayı yapmıştı: "2019 seçimlerinde yola HDP ile devam etmeliyiz. CHP, HDP ile birlikte yürümelidir."