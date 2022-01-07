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Newcastle United kolları sıvadı Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti

Newcastle United kolları sıvadı Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Kieran Trippier'ı kadrosuna kattı.

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Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra ilk transferini gerçekleştiren Newcastle United Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz sağ bek Trippier ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerinde Barnsley, Burnley ve Tottenham'da oynayan Trippier, 2019'da Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İngiliz milli futbolcu, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 18 maça çıkmıştı.

Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Newcastle United, 19 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla 19. sırada yer aldı.

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