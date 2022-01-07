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BİLSEM sınav tarihleri 2022 online başvuru formu doldurma

BİLSEM sınav tarihleri 2022 online başvuru formu doldurma

Farklı alanlardaki üstün yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM sınavı için başvurular başlıyor. Öğrenciler BİLSEM sınavı için yetenek alanlarına göre sınıflandırılmak için 10-21 Ocak arasında aday gösterme işlemi için kayıt yaptıracaklar. BİLSEM sınavına 2022 yılında 1. 2. 3. ve 4. sınıflar girecek. Peki BİLSEM sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? BİLSEM sınavı 2022 ne zaman?

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Farklı yeteneklere ve üstün zekaya sahip öğrencilerin, özel eğitim almak için girdiği BİLSEM sınavları ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor araştırması başladı. 2022 yılında BİLSEM'e aday gösterme işlemleri 10-21 Ocak arasında yapılacak. BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isim listesi ise 19 Ağustos'ta ilan edilecek. 

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek. 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında ise bireysel değerlendirmeler yapılacak.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs tarihinde ilan edilecek.  

13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmeler yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM başvuru formu: BİLSEM başvuru formu: Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları  e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.

Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Bilsem sınavı nedir ve ne işe yarar: Bilsem sınavı özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan soruları içeren sınavlardır. Bilsem sınavı aracılığıyla bilsem sınıflarına katılım sağlanabilir. Burada sadece özel yetenekli çocuklara yer verilmektedir. Bu özel eğitim kurumlarında özel yetenekli çocukların ihtiyacı doğrultusunda eğitim gösterilmektedir.

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