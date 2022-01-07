Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personel koronavirüse yakalandı. İşte yapılan açıklama...

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Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."