Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a rekor dolar satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında BOTAŞ'a 3,4 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam 2014'ten bu yana TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışları bakımından en yüksek rakam olarak kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) BOTAŞ'a rekor düzeyde aylık Döviz satışı gerçekleştirdi.

TCMB verilerine göre BOTAŞ'a Aralık ayında 3,4 milyar dolarlık döviz satıldı. Bu rakam 2014'te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu.

2021 yılı tamamında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışı 6,1 milyar doları buldu.

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021’in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti.

TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.