BIST 2.014
DOLAR 13,86
EURO 15,68
ALTIN 799,55
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a rekor dolar satışı

Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a rekor dolar satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında BOTAŞ'a 3,4 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam 2014'ten bu yana TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışları bakımından en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) BOTAŞ'a rekor düzeyde aylık Döviz satışı gerçekleştirdi.

TCMB verilerine göre BOTAŞ'a Aralık ayında 3,4 milyar dolarlık döviz satıldı. Bu rakam 2014'te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu.

2021 yılı tamamında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışı 6,1 milyar doları buldu.

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021’in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti.

TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Alanyaspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ali Osman kimdir kaç yaşında neden twitter'da TT oldu? Ali Osman aşı olayı nedir?
Ali Osman kimdir kaç yaşında neden twitter'da TT oldu? Ali Osman aşı olayı nedir?
Leonardo DiCaprio'nun Türkiye paylaşımı heyecan yarattı
Leonardo DiCaprio'nun Türkiye paylaşımı heyecan yarattı
Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir kaç yaşında?
Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir kaç yaşında?
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam, doğal gaza kademeli tarife Meclis'te
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Joachim Löw'ün istediği yıllık ücret fazla bulundu
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Joachim Löw'ün istediği yıllık ücret fazla bulundu
Her bina ve sitede zorunlu olacak Bakanlık düzenlemeleri duyurdu ayrıntılar belli oldu
Her bina ve sitede zorunlu olacak Bakanlık düzenlemeleri duyurdu ayrıntılar belli oldu
Nazan Kesal kimdir kaç yaşında Ercan Kesal'ın eşi dizileri hangisi?
Nazan Kesal kimdir kaç yaşında Ercan Kesal'ın eşi dizileri hangisi?
Kılıçdaroğlu danışman olarak atadı öldürülen Haşdi Şabi lideri ile fotografı çıktı
Kılıçdaroğlu danışman olarak atadı öldürülen Haşdi Şabi lideri ile fotografı çıktı