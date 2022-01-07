2022 yılının başlaması ile birlikte zamlar da ard arda gelmeye başladı. 2022 yılında köprülerin geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Gün içinde binlerce aracın kullandığı otoyol ve köprülerin geçiş ücretine araç sınıfına göre zam yapıldı. Buna göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yönlü otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendi. Araç sahipleri gidiş-geliş toplam 16.50 TL ödeyecek. 2021 yılında tek yönlü geçiş ücreti 13.25 TL idi.

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen son habere göre 2022 yılının başlaması ile birlikte köprülerin geçiş ücretine yeni zam yapıldı. Araç sınıfına göre değişen yeni zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmaya başladı. İstanbul boğazında bulunan 3 önemli köprü Osman Gazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçişlerine zam yapıldı. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 2022 çift yönlü geçiş ücreti zammı ne kadar oldu?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti: İstanbul'daki boğaz köprülerinde geçiş ücretleri 2022 yılında iki yönlü olarak alınacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendi. Buna göre araç sahipleri gidiş-geliş toplam 16.50 TL ödeyecek. 2021 yılında tek yönlü geçiş ücreti 13.25 TL idi.

Özel şirketin işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL oldu. Fakat köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde ücretin alındığını belirtelim

2022 Avrasya Tüneli geçiş ücreti

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunda her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yine tek yönde 26.50 TL olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar 2022

2022 yılında otomobiller için Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyecek.

Ülkemizde mesafeye göre giriş ve çıkış gişelerinde belirlenen köprü ve otoyol geçiş ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan tarifeye göre belirleniyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu.

Bakan Karaismailoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibarıyla vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir" diye konuşmuştu.

Devletin işlettiği otoyollar ve köprüler

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Özel şirketlerin işlettiği otoyollar ve köprüler

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu

* Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu