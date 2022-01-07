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Gaziantep'te vahşet! Eşini odaya kilitleyip 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te vahşet! Eşini odaya kilitleyip 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'te fırıncılık yapan Nurettin Kartal (45), evde tartıştığı eşi Nurcan Kartal'ı (40) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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 Nurettin ve Nurcan Kartal çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Kartal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 11 yerinden bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi Nurcan Kartal'ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nurcan Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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