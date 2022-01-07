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PKK'nın kış yapılanmasına darbe Muhimmatları ele geçirildi

PKK'nın kış yapılanmasına darbe Muhimmatları ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 'Eren Kış-4' operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Kış-4' operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14,5 milimetre doçka uçaksavar silahı, bixi silahı, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK-47 piyade tüfeğine ait şarjör, 1760 çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG-7 roket mühimmatı, 3 jeneratör, 14 gaz maskesi, 100 küçük boy akü, 30 el bombası fünyesi, kurusıkı tabanca, el telsizi, 2 el bombası, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terörle mücadele operasyonlarına, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı devam edildiği belirtildi.

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