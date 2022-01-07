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Aşıya rağmen vaka sayıları neden fırladı? Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Aşıya rağmen vaka sayıları neden fırladı? Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Omicron vakaları ve yılbaşında kurallara dikkat edilmemesiyle vaka sayıları 70 bine erişti ve 100 bin bandına ulaşmasından korkuluyor. Bunun yanı sıra aşı olduğu halde yakalananların yaptığı eleştiriler üzerine Sağlık Bakanı Koca aşının anında cevap vermeyeceği etki için süreye ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılarla ilgili uyarılarda bulunarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşının yanı sıra diğer kurallara da uyulmasına dikkat çekti.

Koca şunları söyledi: "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor." dedi.

70 bin bandına erişti

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

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