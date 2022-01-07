Yeni Akit Temel Karamollaoğlu'nu Kübra Par ile vurdu Yazar Par çılgın habere ne dedi?

Kur'an Kursları için ortaçağ zihniyeti diyen CHP'li Özgür Özel'i eleştiren Kübra Par'ın yazısını, "Temel Bey koltuğunu Kübra Par'a bıraksın" başlığıyla kullanan Yeni Akit için yazar Par, "Akit ekibinin kafası hakikaten bir değişik çalışıyor" dedi.

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4-6 yaş Kur'an Kursları için ortaçağ zihniyeti diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepkilerin odağı olmaya devam ediyor.

Özel'e eleştiriler birbiri ardına gelirken Saadet Partisi'nin isimsiz Özgür Özel açıklaması ve CHP'nin adını geçirmeden yaptığı açıklama tartışma konusu oldu. En yetkili isimlerden sert mesajların gelmemesi dikkat çekti.

Yeni Akit gazetesi, Saadet Partisi'ni konuya ilişkin pasif kalmakla eleştiriyor.

Habertürk yazarı Kübra Par'ın yazısı üzerinden Temel Karamollaoğlu'nu hedef alan gazete, Temel Bey koltuğunu Kübra Par'a bıraksın" başlığıyla okurların karşısına çıktı.

Par'ın Özgür Özel'i eleştirdiği yazısına yer veren gazete, "Kübra Par, Saadet Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifakı bozma korkusuyla yapamadığını yaptı, Kur'an eğitim için "Ortaçağ zihniyeti" diyen Özgür Özel'i adıyla sanıyla eleştirdi." ifadelerine yer verdi.

"Akit’in Özgür Özel’i eleştirmedi diye kendisine yüklenmesini de doğru bulmadım"

Bu ilginç haberi Kübra Par, bugünkü yazısında şu sözlerle değerlendirdi:

"Haliyle çok güldüm bu habere… Akit ekibinin kafası hakikaten bir değişik çalışıyor. Siyasete atılmak gibi bir düşüncem yok. Saadet Partisi ile bir fikri yakınlığım da yok. Fakat beyefendi duruşu ve akil açıklamaları nedeniyle Temel Bey’i severim.

Akit’in Özgür Özel’i eleştirmedi diye kendisine yüklenmesini de doğru bulmadım zira Temel Bey böyle konularda sözünü esirgeyecek biri değil. Fakat Covid’e yakalandı. Hasta yatağından doğrulup Özgür Özel’e çıkışmasını beklemek hakkaniyetli olmaz."