Başakşehir Belediyesi Kanal İstanbul için Yenişehir'de arsa alacak

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in sınırları içinde toplam 27 bin metrekarelik arsa satın alacak.

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Kentsel dönüşümde kullanılmak üzere alınacağı belirtilen arazilerin değeri takdir komisyonu tarafından daha sonra belirlenecek.

Başakşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı oturumlarından belediyenin arsa alımı yapabilmesi kararı çıktı. Karar oy çokluğu ile alındı. Satın alınacak arsalar, Kanal İstanbul projesi nedeniyle artık kullanılamayacak olan Sazlıdere Barajı'nın kıyısında, kanal manzaralı bir noktada yer alıyor.

Satın alınacak 3 arsanın toplam büyüklüğü yaklaşık 27 bin metrekare. Yeni yapı alanı imarına sahip olan arsalar tapuda “tarla” niteliğinde gözüküyor. Arsalar için ödenecek bedel daha sonra takdir komisyonu tarafından belirlenecek.