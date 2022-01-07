Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?

2022 yılının başlaması ile birlikte zamlar da ard arda gelmeye başladı. 2022 yılında köprülerin geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Gün içinde binlerce aracın kullandığı otoyol ve köprülerin geçiş ücretine araç sınıfına göre zam yapıldı. Buna göre Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 yılında kaç para oldu? 1. 2. 3. sınıf araçlar kaç para köprü parası ödeyecek?

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen son habere göre 2022 yılının başlaması ile birlikte köprülerin geçiş ücretine yeni zam yapıldı. Araç sınıfına göre değişen yeni zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmaya başladı. İstanbul boğazında bulunan 3 önemli köprü Osman Gazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçişlerine zam yapıldı. Peki Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil için kaç para oldu?

2022 Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti Belli Oldu:

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber köprü geçiş ücretleri belli oldu. En çok merak edilen köprülerden biri ise Osmangazi Köprüsüydü.

Alınan bilgiye göre 1. Sınıfta bulunan binek araçlarda geçiş ücreti 184,50 TL, diğer sınıf araçlarda ise şu şekilde,

2. Sınıf Araç - 295 TL

3. Sınıf Araç - 350 TL

4. Sınıf Araç - 464,50 TL

5. Sınıf Araç - 585,50 TL

6. Sınıf Araç - 129 TL

2022 yılında otomobiller için Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyecek.

Hangi Otomobil Hangi Araç Sınıfına Dahildir?

1. Sınıf Araç, AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıf araçtır. Otomobiller bu sınıfta yer alır.

2. Sınıf Araç, AKS aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2. sınıf araçtır. Minibüsler 2. sınıf araç kategorisine giriyorlar.

3. Sınıf Araç, AKS adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3. sınıf araçtır. Yolcu otobüsleri 3. sınıf araç kategorisine giriyor.

4. Sınıf Araç, AKS adedi (dingil sayısı) 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır. Kamyonlar 4. sınıf araçlar arasında. 2022 köprü ve tünel ücretleri açıklandı!

5. Sınıf Araç, AKS adedi (dingil sayısı) 6 ve daha fazla olan araçlar 5. sınıf araçlardır. Tır ve dingil sayısı 6'dan fazla olan kamyonlar, treylerler buna uyuyor.

6. Sınıf Araç, Motosikletler 6.sınıf araçtır. (OGS alırken 1. sınıf olarak