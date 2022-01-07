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TFF'den koronavirüs talimatnamesi! Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez

TFF'den koronavirüs talimatnamesi! Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez

Artan koronavirüs vakalarına karşın maç erteleme çağrıları yapılırken TFF'den bir açıklama yapıldı. TFF'nin koronavirüs talimatnamesinde, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nca "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik" başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmıştır" denildi. Son günlerde kulüplerde artan koronavirüs vakalarına karşın maç erteleme çağrıları yapılırken, talimatnamede de buna ilişkin bir madde yer aldı.

"Müsabakalar ertelenemez"

Talimatnamede, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez" ifadeleri yer aldı. Talimatnamede bu konuda şu ayrıntıya yer verildi:

"Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle
birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz."

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