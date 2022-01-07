AK Parti'den seçim anketi çıkışı! CHP'nin oy oranını açıkladı

Seçim anketleriyle ilgili çalışmalar sürerken, AK Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin hırçınlığını anketlerdeki düşüş olduğunu savunarak "yüzde 20'nin altına doğru bir iniş içindeler" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile yaşadıkları tartışmayı anımsatıp CHP yöneticilerinin 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ ile kol kola olduğunu iddia ederek, bunu Genel Kurul'da da gündeme getirdiğini söyledi.

Fotoğraf gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014'te, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle bir arada bulunduğunu söyleyip fotoğraflar gösteren Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili, bu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu söyledi.

Özkoç'un FETÖ liderleriyle boy boy verdiği fotoğraf, arkasında '8-9 Nisan 2014' diye yazıyor zaten. Hatırlarsanız genel başkanı da Kızılay çadırına girmişti ama 'Ben hiçbir Kızılay çadırı görmedim' demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içinde hareket ediyor. Ne demişti Kılıçdaroğlu, 'Yalancıdan devlet adamı olmaz.' Evet çok haklı Kılıçdaroğlu, yalancıdan devlet adamı olmaz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve onun referans vereceği kimseden devlet adamı, Cumhurbaşkanı asla olmaz. Yalan ve yalancıdan kimseye hayır gelmez." dedi.

"Yüzde 20'nin altına iniyor"

Yaşananları, CHP'nin oy oranındaki düşüşe bağlayan Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Bütün bu olup bitenlerin asıl sebebi nedir peki? Başta Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru bir iniş içinde olduklarını net bir şekilde gördükleri için bu konuda hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek bir kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar. İşin özü, bu gerçekliğe dayanıyor. Milletimiz sağ duyusuyla bütün olup bitenleri tartıyor ve haktan, hakikatten yana tavır koyuyor. Bunun en güzel örneğini, Haziran 2023'te bir kez daha göreceğiz"