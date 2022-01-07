Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ülkesinden kaçtı! Heykelleri yıkılmıştı

KAZAKİSTAN'daki LPG zammı sonrası başlayan olaylar giderek daha da büyüyor. Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in heykeli göstericiler tarafından devrilerek parçalanmıştı. Bunun üzerine Nazarbayev ve ailesinin ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

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Kazakistan'ın en büyük şehri ve gösterilerin en yoğun ve şiddetli yaşandığı Almatı merkezli bir medya kuruluşu Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiğini yazdı.

Sadece kardeşi Bolat Nazarbayev kaldı

Nazarbayev'in yakın akrabalarından ülkede sadece kardeşi Bolat Nazarbayev'in kaldığı bildirilen haberde, kitlesel protestoların başlangıcından bu yana ne resmi makamların ne de devlet televizyonu ve medyasının Nazarbayev'in nerede olduğunu ve başına ne geldiğini bildirmedikleri vurgusu yapılıyor.

Nazarbayev'in yeğeni gözaltına alındı!

Orda.kz'yi referans alarak haberi yayınlayan RBC-Ukrayna ise haberinde şu ifadelere yer verdi: "Yayınlanan mesajda 'İlk cumhurbaşkanı ve kızlarının birlikte Kazakistan'dan ayrıldığına dair bilgimiz var. Ülkede sadece ağabeyi Bolat Nazarbayev kaldı' denildi. Ayrıca sözkonusu Telegram kanalı Orda.kz'ın daha önce Nazarbayev'in yeğeninin Almatı'da gözaltına alındığını bildirdiğini hatırlatalım. Kazakistan'daki protestocuların sıkıntılarının ekonomik ve siyasi taleplerle sınırlı olmadığını ve 1989'dan bu yana ülkeyi 30 yıl yöneten Nazarbayev'in anıtlarını yıktıklarını da belirtmek gerekir."

Rus medyası da iddiaya yer verdi

Öte yandan Rus medyası da sözkonusu iddiayı gündemine taşıdı. Moskova merkezli Gazeta Ru resmi Twitter hesabından "Nursultan Nazarbayev ve kızları, aileleriyle birlikte Kazakistan'dan ayrıldı. Yerel medyanın bildirdiğine göre ülkede sadece ağabeyi Bolat Nazarbayev kalıyor" ifadeleri kullanıldı.