Alanyaspor'da 7'si futbolcu 13 pozitif

Aytemiz Alanyaspor'da 7'si futbolcu toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek Aytemiz Alanyaspor'da 7'si futbolcu toplamda 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.