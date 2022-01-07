BIST 2.001
DOLAR 13,86
EURO 15,67
ALTIN 797,45
HABER /  SPOR

Alanyaspor'da 7'si futbolcu 13 pozitif

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Alanyaspor'da 7'si futbolcu 13 pozitif

Aytemiz Alanyaspor'da 7'si futbolcu toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek Aytemiz Alanyaspor'da 7'si futbolcu toplamda 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den seçim anketi çıkışı! CHP'nin oy oranını açıkladı
AK Parti'den seçim anketi çıkışı! CHP'nin oy oranını açıkladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ülkesinden kaçtı! Heykelleri yıkılmıştı
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ülkesinden kaçtı! Heykelleri yıkılmıştı
Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök tahliye edildi
Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök tahliye edildi
TFF'den koronavirüs talimatnamesi! Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
TFF'den koronavirüs talimatnamesi! Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Yosunlardan jet yakıtı üreten Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi açıldı
Yosunlardan jet yakıtı üreten Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi açıldı
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır 2022 bedelli askerlik kaç gün?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır 2022 bedelli askerlik kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Sanat adı altında sapkınlığı ahlaksızlığı normalleştirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Sanat adı altında sapkınlığı ahlaksızlığı normalleştirdiler
Yeni Akit Temel Karamollaoğlu'nu Kübra Par ile vurdu Yazar Par çılgın habere ne dedi?
Yeni Akit Temel Karamollaoğlu'nu Kübra Par ile vurdu Yazar Par çılgın habere ne dedi?