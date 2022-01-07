Kırmızı Oda bugün yok mu yeni bölüm Kırmızı Oda ne zaman TV8 7 Ocak yayın akışı

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda bu akşam var mı sorusunun yanıtı için seyirciler TV8 7 Ocak yayın akışını araştırıyor. Bu akşam Kırmızı Oda yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Kırmızı Oda 58. yeni bölüm 14 Ocak cuma günü ekrana gelecek.

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kırmızı Oda bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok soruları merak konusu oldu. Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun seanslarından uyarlanan dizi Kırmızı Oda yeni bölüö 14 Ocak cuma günü ekrana gelecek.

Kırmızı Oda konusu: Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir: Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yaptı. Ankara’da serbest hekimlik yaptı.

Hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkardı. 2005 yılında hastaların sosyal güvencelerini kullanarak Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.

2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön ve Kral Kaybederse isimli eserlerini yayınladı. 2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Kitaplarında yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı.

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları Hangi Dizilere Uyarlandı?

Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı “İstanbullu Gelin” dizisi “Hayata Dön”; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer gibi isimlerin rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi “Camdaki Kız”; Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan, Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ve Melisa Sözen gibi oyuncuların oynadığı “Kırmızı Oda” ve Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Mert Asutay ve Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı "Masumlar Apartmanı" dizileri ise “Madalyonun İçi” isimli kitaplarından uyarlanmıştır.

Camdaki Kız.

Kral Kaybederse.

Hayata Dön.

Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden.