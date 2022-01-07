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Citroen'den yeni yıl kampanyası kredi seçenekleri dikkat çekiyor

Citroen'den yeni yıl kampanyası kredi seçenekleri dikkat çekiyor

Citroen, otomobilini değiştirmek için yeni yılı bekleyen ya da yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.

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Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2022 model Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 655 bin TL’den başlayan fiyatlarla cazip satın alım imkanları sunuyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı getiren 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle, 352 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 5 bin TL indirim avantajıyla satışa sunuluyor.

2022 model Citroen C4, 75 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle, 1.2 litrelik PureTech motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli de 464 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Kampanya kapsamında, ocak ayında, 2022 model Citroen C3 Aircross SUV, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 465 bin TL’den başlayan fiyatlarla, 2022 model Citroen Berlingo Kombi de 25 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi veya 40 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla satılacak.

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