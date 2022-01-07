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Akkuyu Nükleer AŞ'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akkuyu Nükleer AŞ'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçilerin barınma alanlarında denetim yapıldığını bildirdi.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 4 ünitesinin tamamında inşaat ve montaj çalışmalarına başlanması dolayısıyla en yoğun aşamaya gelindiği belirtildi.

Projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projede çalışan işçileri, Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur. Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili'deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir."

İşçilerin yaşam koşullarına da değinilen açıklamada, "Basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir." ifadeleri yer aldı.

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