Gelecek Partisi'nden 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için boykot çağrısı

Gelecek Partisi, Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile '2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını Boykot Çağrısı' başlıklı basın açıklaması düzenliyor.

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Toplantıya Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Dış İlişkiler Başkanı E. Diplomat Ümit Yardım da yer alıyor. Toplantıda, Doğu Türkistan’da yaşananlar insan hakları, diplomasi ve sivil toplum boyutu ile ele alınacak ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının boykot edilmesi gerekliliği vurgulanacak.

Basın açıklaması öncesi konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti Koalisyon Hükümeti için Doğu Türkistan meselesinin bir turnusol kağıdı olduğunu kaydetti.

Özdağ, açıklamasında hükümeti yöneten iktidar koalisyonunu duyarlı olmaya davet ederek, şöyle seslendi:

“Dünyadaki çeşitli ülkeler, diplomatik boykot kararı almış vaziyettedirler. Türkiye Cumhuriyeti devleti diğer dünya devletlerinden daha hassas olmak zorundadır. Çin Devleti, insan hak ihlalleri iddialarından kurtulamamıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenler bilsinler ki Doğu Türkistan’da yaşayanlar sadece insan hakları ihlallerine maruz kalmıyorlar. Orada inanç, teşebbüs ve fikir hürriyeti gibi temel insan hakları noktasında çok ciddi zorluklar vardır. Çin bu iddialar karışışında kendisini aklayamamıştır. Doğu Türkistan’da yaşayanlar bizim soydaşlarımız, dindaşlarımız, kardeşlerimiz, tarihdaşlarımız, kültürdaşlarımızdır. İktidarın ortaklığında kendisini milliyetçi olarak takdim eden bir Milliyetçi Hareket Partisi ve de kendisini adeta ümmetin hamisi olarak gören bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardır. Bunlara sesleniyoruz; Doğu Türkistanlılar ümmet değil midir? Doğu Türkistanlıların yanında mı yer alacaksınız, Çin’in yanında mı yer alacaksınız? Doğu Türkistanlılar Türk değil midir? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti derhal diplomatik boykot kararı almalıdır.

Türkiye’deki Olimpiyat Komitesi Başkanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iktidar koalisyonunu yöneten Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyoruz: Sadece diplomatik boykot yetmez. Siz Pekin’e sembolik sporcu göndererek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin farkını göstermek mecburiyetindesiniz.

Bizler Gelecek Partisi olarak 11 Ocak 2022 saat 12:00’da Genel Merkez’imizde düzenleyeceğimiz basın toplantısına tüm basın mensuplarımızı ve halkımızı davet ediyoruz” dedi.