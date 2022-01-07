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Emmanuel Macron: Türkiye, AB üyesi olamaz

Emmanuel Macron: Türkiye, AB üyesi olamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın izlediği politika Avrupa değerlerine uymuyor." dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisen gazetesinin sorularını yanıtladı. Macron'a Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği soruldu.

“Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakıyor musunuz?” diye sorulan Macron, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"Siyasal İslamı genişletme projesi yürütülüyor"
Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini öne süren Macron, "Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor." dedi.

"Kıbrıs'ı tanımıyor, Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izliyor"
Açıklamalarına devam eden Macron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, Erdoğan’ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye, siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. AB üyesi Kıbrıs’ı tanımıyor. Doğu Akdeniz’de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye’nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa, bizden daha fazla uzaklaşamaz.”

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