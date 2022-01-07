Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi aldı

İncelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakım ve rahabilitasyon merkezinin maskotu Maylo ile vakit geçirdi.

Maylo isimli köpekle oynadı

Erdoğan gezisi sırasında Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.