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AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?

AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek?

2022 yılı itibarıyla çalışma hayatından asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması kaldırıldı. Düzenleme sonrası birçok kişi AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl etki edeceğini merak eder oldu.

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Asgari ücret zammıyla asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da sona erdi. Birçok çalışan AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'de AGİ ile ilgili merak edilenleri anlattı.

"Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıtılacak mı?" sorusuna yanıt veren Kılıç, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, bu gruptakilerin bir kaybı olmayacağını söyledi. Kılıç, burada net ücret alanlarla ilgili kafa karışıklığı olduğunu vurguladı. Kılıç'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Artık asgari geçim indirimi diye bir şey söz konusu değil. Bir defa brüt ücret elde edilenler açısından herhangi bir sorun yaşanmayacak çünkü brüt ücret elde edenler açısından 5 bin 4 liraya kadar vergi istisnası geldi. Kayıpları olmayacak. Ama sorunun asıl odaklandığı husus net ücret alanlar açısından çünkü bazı işverenler net ücreti belirlerken AGİ dahil belirliyor. AGİ dahil 5 bin 6 bin diye.

"Sözleşme detayı önemli"

Şimdi bu nasıl ortadan kalkacak? Bir defa işyeri uygulaması ne olacak, işveren ne yapacak? Ona bakmak gerek ama daha önemlisi hizmet akdinde işletmeyle imzalanan sözleşmede ücretin düşürülebileceğine ilişkin ön onay var mı? İşçi tarafından verilmiş mi? Ona bakmak lazım. Eğer bunlar yoksa muhtemeldir ki işverenler bunları düzelteceklerdir.

"Bakanlığın açıklama yapması gerektiği kanaatindeyim"

Bu konuda kafa karışıklığı olmaması için Maliye Bakanlığının açıklama yapması gerektiği kanaatindeyim. Bu bir çok işletmeyi birçok çalışanı ilgilendiriyor. Ortada gri alan mevcut. Tahmin ediyorum ilgili kamu otoriteleri bu konuda bir açıklama yapacaktır."

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