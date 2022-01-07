TFF, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu reddetti!

TFF, Beşiktaş’ın koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

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Beşiktaş, Süper Kupa öncesi baş gösteren ve gün geçtikçe artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok futbolcusundan mahrum kalmıştı.

Dün Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun ardından bu akşam saatlerinde de 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.

TFF, Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebini reddetti.

TALİMATNAME: KOVİD NEDENİYLE MAÇ ERTELENEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu talimatname 5. madde; 8. ve 9. Fıkralarına göre, koronavirüs pozitif vakaları sebebiyle maçların oynanma durumları ise şöyle: