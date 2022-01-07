Abdullah Avcı'dan transfer mesajı: Yarın burada olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Malatya maçı sonrası yaptığı açıklamada yeni transfer için; "Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak" dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibe bir fırsat verdik ama..."

“Her maç zor. Rakibe bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 1-0’a da, 3-0’a da 3 puan veriyorlar.”

“Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Geri sayıma gittiğimiz bu dönemde, bu önemliydi. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

“18 maç kaldı. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık.”

"Sivasspor karşısında bir final daha var"

“Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız.”

“Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak"

“Puchacz, bir aksilik olmazsa yarın veya pazar günü burada olacak.”

“Stoper konusundaki çalışmalarımıza bakacağız. Djaniny’nin sakatlığının net raporu gelecek, ona göre de bir planlama yapacağız.”