Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! 2 kişi feci şekilde can verdi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Kamyonet adeta ikiye katlandı...Abone ol
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet adeta hurda yığınına dönerken, otobüs de şarampole indi. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.