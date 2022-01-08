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Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! 2 kişi feci şekilde can verdi

Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! 2 kişi feci şekilde can verdi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonette bulunan iki kişi feci şekilde can verdi. Kamyonet adeta ikiye katlandı...

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Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet adeta hurda yığınına dönerken, otobüs de şarampole indi. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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