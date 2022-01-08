Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Yeni yıl zamlarla başlamıştı bu ikinci zam

Benzin ve motorinin litre fiyatını bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Böylece 63 kuruş artışla benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi. Motorin ise 94 kuruş zamla İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı.

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2022 yılındaki zam fırtınası etkisini sürdürüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine zam geldiğini duyurdu. Sendikanın açıklamasına göre, benzinde 63 kuruş ve motorinde 94 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. EPGİS’in açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

İşte zamlı benzin fiyatları

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara’da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir’de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükseldi.

İşte zamlı motorin fiyatları...

Motorin fiyatı ise ortalama İstanbul’da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara’da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir’de 12,83 liradan 13,77 liraya yükseldi.

Fiyatlar; akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arasında küçük farklılık gösterebiliyor.

Yeni yıl zamla başlamıştı

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı olmuştu.