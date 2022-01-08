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Ankara'da katil koca, tartıştığı eşini 15 yeriden bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da katil koca, tartıştığı eşini 15 yeriden bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu (35), tartıştığı eşi Recep Koyuncu (39) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

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Olay, öğle saatlerinde Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre; komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı.

15 yerinden bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.

Recep Koyuncu, ilk ifadesinde 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay anında tekrar tartışınca cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü belirtti. 

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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