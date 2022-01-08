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İstanbul'da dehşet! Ormana götürüp sadece kafaları dışarda kalacak şekilde gömdüler

İstanbul'da dehşet! Ormana götürüp sadece kafaları dışarda kalacak şekilde gömdüler

İSTANBUL'da kaldıkları apart otelin sahibi ve arkadaşları tarafından sokakta yürürken ayaklarından vurulup arabaya bindirilen Ali K.G. ve Muhammet Ç. (36) mucize eseri kurtuldu. Ali K.G., “Bize mezar kazdırıp içine gömdüler. O sırada uyuşturucu içiyorlardı” dedi.

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İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartta kalan Ali K.G. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de Abdullah A.'nın yanı sıra Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Sabah'ın haberine göre, ikiliyi araca alan şüpheliler, ormanlık alanda ellerine kazma kürek verip çukur kazdırdıkları iki arkadaşı boyunlarına kadar mezara gömdü. Şans eseri kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., jandarmaya sığındı. Ali K.G. ifadesinde yaşadıkları dehşeti anlattı. İşte o ifade:

-Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler.

- Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı. Sabah bizi, bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler.

- Yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük.

- Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Yaklaşık yarım saat uğraşıp gömülü yerden kendimizi kurtardık.

Apartın sahibi Abdullah A. olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay sonrası yakalanan zanlılardan Fırat A. ve Güven E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A. ve Mücahit B. ise aranıyor.

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